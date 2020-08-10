2020/08/10 | 22:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن تسبب كورونا والازمة المالية في تاجيل حسم مشكلة معقدة عمرها 10 سنوات في اثنين من السدود الاروائية.وقال مدير ناحية قزانية(97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التراكمات الطينية في سدي مندلي وقزانية (80كم شرق بعقوبة) بلغت 80% من حجم حوض السدين في ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: تاجيل حسم مشكلة معقدة عمرها 10 سنوات في اثنين من السدود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: تاجيل حسم مشكلة معقدة عمرها 10 سنوات في اثنين من السدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).