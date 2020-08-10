2020/08/10 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في تداولات متقلبة بعد بيانات اقتصادية والتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال يونيو/حزيران الماضي.وجاء أداء الورقة الخضراء بالتزامن مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الامريكي يصعد الى 1.1753 دولاراً مقابل سلة من العملات الرئيسية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الامريكي يصعد الى 1.1753 دولاراً مقابل سلة من العملات الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).