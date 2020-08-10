الرئيس الإيراني يعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة ويوجه رسالة للمسؤولين

2020/08/10 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، عن اتخاذ قرار بإجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة عقوبات النفط وإدارة السيولة في البلاد.وقال روحاني، إن القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور رؤساء السلطات الثلاث، الرئيس الإيراني، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.وأكد الرئيس الإيراني أن “تجاوز الظروف المعقدة لكورونا وعقوبات …

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