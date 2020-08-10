2020/08/10 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الفرقة العاشرة في الجيش، اليوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات في جزيرة الرمادي.وقالت الفرقة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة ٣٩ الفرقة العاشرة من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في مناطق الجرايشي والبو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات في الانبار وكالة تقدم الاخبارية.

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