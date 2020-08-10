2020/08/10 | 22:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت خلية الأزمة في ميسان في اجتماعها الاعتيادي برئاسة المحافظ علي دواي ،اليوم الاثنين، تمديد العمل بالحظر في عموم المحافظة لغاية ٢٠٢٠/٨/١٥ من الساعة السابعة مساءً ولغاية السادسة صباحاً مع شمول أيام (الخميس والجمعة والسبت) بالحظر التام الكلي وبالاستثناءات المعمول بها سابقاً .وقال بيان عن الخلية أن نسبة الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية تكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة ميسان تستمر بالحظر الجزئي وتترك أمر الدوام إلى مدراء الدوائر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة ميسان تستمر بالحظر الجزئي وتترك أمر الدوام إلى مدراء الدوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).