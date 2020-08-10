نقابة الصحفيين العراقيين تمنح هويتها لخريجي كليات الإعلام  

2020/08/10 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين استجابتها للمناشدات الكثيرة التي قدمها خريجو كليات الإعلام وفتح أبواب الانتماء لهم.وقال بيان عن النقابة اليوم الاثنين “استناداً للصلاحيات المخولة لمجلس النقابة وبعد التشاور مع عدد من عمداء كليات الإعلام قرر مجلس نقابة الصحفيين العراقيين قبول انتماء خريجي كليات الإعلام حصراً إلى النقابة بعد تقديم وثيقة معنونة للنقابة تؤيد […]

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