للمرة الثانية ..اخماد حريق في مستشفى الامام ( الحسن ) في كربلاء

2020/08/10 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء ، مساء الاثنين، عن إخماد حريق اندلع في مستشفى الإمام ( الحسن ) عليه السلام التركي سابقا للمرة الثانية .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز الدفاع المدني استطاعت اخماد حريق في المستشفى دون أي […]

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