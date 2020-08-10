2020/08/10 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاثنين، بتحقيق فوري على اثر الحريق الذي نشب في المستشفى التركي، فيما أمر بحجز المقصرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يوجّه بتحقيق فوري بشأن حريق المستشفى التركي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يوجّه بتحقيق فوري بشأن حريق المستشفى التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).