النقل تفحص الشحنات المخزونة لبيان خلوها من المواد القابلة للانفجار

2020/08/10 | 23:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن المباشرة بفحص الشحنات المخزونة في قرية الشحن الجوي للتاكد من خلوها من المواد القابلة للانفجار.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بتوجيه مباشر من وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي نفذت الجهات المختصة حملة موسعة لفحص جميع الشحنات الموجودة في مخازن قرية الشحن الجوي داخل مطار بغداد […]

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