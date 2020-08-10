ألمانيا تحظر حضور الجماهير للمباريات حتى نهاية أكتوبر على الأقل

2020/08/10 | 23:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نقلت وكالة رويترز عن مصدر ألماني اليوم الاثنين، أن وزراء الصحة في الحكومة الاتحادية والولايات بألمانيا وافقوا على تمديد حظر حضور الجماهير لمباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.وحسب رويترز فإن الحظر سيستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل على الأقل بسبب جائحة “كوفيد-19”.وتم استئناف الدوري الألماني منتصف مايو الماضي عقب توقف دام أكثر […]

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