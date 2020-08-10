إلى بيروت.. هل ما زالت حقًّا سِتَّ الدُّنيا؟! - حسين محمود التلاوي

2020/08/10 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي فاتنةٌ تَجلسُ فِي صَبْرٍ كونيّْفوق رمال الشطّْواللُؤلؤُ في عَينيها يُنَقِّبُ بَيْنَ ثنايا المَوْجْعَن بَطلٍ مَوعُودْ يَنْدُرُ أَن يأتيَ فِي أزمانِ القحطْينشقُّ البحرُ له نصفينْ وبساطٌ أحمرُ يحملهُ من زمنِ الفينيقْ******يمرقُ من ثُقبٍ فِي أوجاعِ القلبْ وضبابِ الأحزانْ يخترقُ الآفاقْ يُطفئُ نيرانَ حروبٍ أهليَّةْ يَهدمُ بنيانَ طوائفَ مَنسيَّةْ ل ......





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