تعليق إقامة مراسيم تبديل راية الامام الحسين لشهر محرم بسبب كورونا

2020/08/10 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت العتبة الحسينية، اليوم الاثنين، عن عدم اقامة مراسيم تبديل الراية إيذاناً ببدء شهر محرم هذا العام، بسبب انتشار وباء كورونا ومن أجل المحافظة على أرواح الزائرين والمعزين.وقال مسؤول مركز تنسيق المواكب الحسينية بالعتبة فاضل أبو دكة، في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( […]

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