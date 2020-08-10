الاعرجي يؤكد اهمية وضع جدول زمني لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بالعراق

2020/08/10 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، اهمية وضع جدول زمني لانهاء التواجد العسكري الاجنبي في العراق.

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