2020/08/10 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء على توجيهات الكاظمي..النقل تباشر حملة مسح شاملة لمخازن قرية الشحن الجوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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