الاعرجي يؤكد لنائب قائد قوات التحالف اهمية وضع جدول زمني لإنهاء التواجد الأجنبي

2020/08/10 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الاثنين، لنائب قائد قوات التحالف الدولي، الجنرال ستريكلاند، اهمية وضع جدول زمني لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بالعراق.وقال مكتب الاعرجي في بيان ان الاخير "استقبل نائب قائد قوات التحالف، حيث استعرض الجنرال ستريكلاند حجم الدعم الجوي والاستخباري والاستشاري للقوات الأمنية العراقية،وأهمية التنسيق المستمر في حماية الحدود مع سوريا".

وناقش الجانبان ملف الدواعش من حملة الجنسية العراقية، المعتقلين لدى قوات قسد، والعوائل العراقية من النساء والأطفال في مخيمات النازحين شرق الفرات في سوريا.

وأبدى الأعرجي، وفقا للبيان، ملاحظاته عن أهمية الدعم الدولي للعراق، وأن يستمر في مجالات التدريب والتجهيز والتسليح، مقدما الشكر للجانب الدولي عن الشراكة في محاربة داعش والقضاء على الإرهاب.

واكد أن "علاقة العراق مع المجتمع الدولي مهمة، وأن الحكومة العراقية حريصة على استمرارها"، مشيرا الى "أهمية وضع جدول زمني لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق".

وبيّن الأعرجي "ضرورة أن ينتقل العراق الى علاقات استراتيجية في مجالات متعددة، وهو يتطلع الى التعاون الدولي في تفكيك الأزمات بالمنطقة، وإيجاد الحلول غير العسكرية لها، لما له من أثر كبير على الاستقرار وترسيخ السلم في جميع دول المنطقة".

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