2020/08/10 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يصدر عقوبة الإعدام لقاتلي العذراي وشيخ عشيرة وزوجته النزاهة: أوامر قبض وإستقدام بحق رئيس إستثمار كركوك ومسؤولين في بابل بغداد- قصي منذر كركوك – مروان العاني كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك , اثر مخالفات في مشروع (سوما ستي) السكني.وقالت دائرة التحقيقات […]

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