2020/08/10 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدريسي مصاب بالوباء يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة الجبوري يدعو أمانة مجلس الوزراء تحديد موقفها تجاه الطعن بمقرراتها بغداد – ساري تحسين اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ان (اجراء احالة رئيس جامعة بابل عادل عباس علوان الى التقاعد جاء بشكل قانوني وفق مانص عليه قانون […]

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