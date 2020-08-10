2020/08/10 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحر والحلم المستديم – ثامر مراد هناك احلام تناطح السحاب وتجعل الحقيقة بعيدة جداً عنها ومع هذا وذاك يظل الأنسان يحلم ويحلم حتى تنتهي حياته الى الابد ويتوسد التراب او ينام تحت التراب دون ان يحقق حلماً من احلامه الكثيرة…ولكن في اوقاتٍ أخرى يكون الحلم بديهياً ولاينبغي على الانسان ان يحلمه لان […]

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