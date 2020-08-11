2020/08/11 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد ضابط واصابة اربعة مدنيين وعناصر بالحشد الشعبي بهجوم لداعش غرب كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابط واصابة اربعة مدنيين وعناصر بالحشد الشعبي بهجوم لداعش غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابط واصابة اربعة مدنيين وعناصر بالحشد الشعبي بهجوم لداعش غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).