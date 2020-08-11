اعادة إنتاج ما بعد الهدنة

2020/08/11 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام نفس التشكيلة السياسية تستعد لخوض الانتخابات المبكرة في العراق، وفي هذه الحالة، حتى لو لم تكن المشاركة تصل إلى الحد المقبول كما حدث في الانتخابات السابقة فإنَّ الجميع سيمرّون كما مرّوا.حتى هذه اللحظة هناك تمنيات بالاصلاح وآمال معلّقة على قانون المفوضية والانتخابات ، وكأن ذلك القانون سيكون أقوى من الدستور الذي […]

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