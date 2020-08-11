خلال استقباله لقيادة التحالف الدولي.. الاعرجي يطلب إنهاء تواجد قواتها وفق جدول زمني

2020/08/11 | 00:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الاثنين، ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق.جاء ذلك خلال استقبال الاعرجي لنائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال ستريكلاند والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد.وأبدى الأعرجي ملاحظاته عن أهمية الدعم الدولي للعراق، وأن يستمر في مجالات التدريب والتجهيز والتسليح، مقدما الشكر للجانب الدولي عن الشراكة في محاربة داعش والقضاء على الإرهاب،مؤكدا أن علاقة العراق مع المجتمع الدولي مهمة، وأن الحكومة العراقية حريصة على استمرارها، مشيرا الى أهميةوضع جدول زمني لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق .وبيّن ضرورة أن ينتقل العراق الى علاقات استراتيجية في مجالات متعددة، وهو يتطلع الى التعاون الدولي في تفكيك الأزمات بالمنطقة، وإيجاد الحلول غير العسكرية لها، لما له من أثر كبير على الاستقرار وترسيخ السلم في جميع دول المنطقة.واستعرض الجنرال ستريكلاند حجم الدعم الجوي والاستخباري والاستشاري للقوات الأمنية العراقية، وأهمية التنسيق المستمر في حماية الحدود مع سوريا .وناقش الجانبان ملف الدواعش من حملة الجنسية العراقية، المعتقلين لدى قوات قسد، والعوائل العراقية من النساء والأطفال في مخيمات النازحين شرق الفرات في سوريا .

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