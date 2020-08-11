استشهاد ضابط بالشرطة الاتحادية أثناء صد تعرض ارهابي في كركوك

2020/08/11 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، استشهاد ضابط في الشرطة الاتحادية بصد تعرض ارهابي في محافظة كركوك.

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