العراق.. انفجار قرب حدود الكويت يستهدف قاعدة أميركية

2020/08/11 | 00:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار ليل الثلاثاء قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، حسب ما أكدته مصادر أمنية لوكالة "رويترز".وقالت المصادر إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقاعدة

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