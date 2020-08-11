انفجار بيروت قد يكون هجوماً إرهابياً: خبير لجنة مكافحة الإرهاب الروسية - مشعل يسار

2020/08/11 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار قال الخبير في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فاليري كيسيليوف إن الانفجار الذي حصل في مرفإ بيروت يمكن أن يكون عملاً إرهابياً مموهاً في شكل حادث مأساوي ويهدف إلى زعزعة الاستقرار في لبنان.وأضاف: إذا افترضنا أن انفجار بيروت هو هجوم إرهابي، فيجب أن نطرح السؤال الآتي: من المستفيد منه.



السلطات اللبنانية ليست مستفيدة بل هي تكبدت خسارة كبيرة من ذلك.



كما أن روسيا غير مستفيدة لأن لبنان هو إلى حد ما ص ......





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