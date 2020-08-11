القيامة العراقية ---- في تشغيل سد - أليسو - التركي !؟ - عبد الجبار نوري

2020/08/11 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري المقدمة: لدى الحكومة التركية –للأسف- قراءة أستبدادية وأحادية لمفهوم السيادة إذ تدعي إنّ مصادر المياه حقٌ لها لأنّها تنبع من أراضيها ، وأنّ الحاكم الأخير " أردوغان " مصاب بفايروس العثمنة الملوّثة بالشوفينية النازية ، وهو الشعور بالدونيّة العنصرية والفوقيّة على شعوب العالم .أن الأقمار الصناعية بثت صوراً في 25-7-2020 : أن المياه بدأت تتجمع خلف سد أليسو وهو بمثابتة تكملة مشروع الخزن الذي بدأ في شب ......





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