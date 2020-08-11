وزير الصحة يوجه بانشاء مستشفى 50 سريراً في ذي قار

2020/08/11 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قاروجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بانشاء مستشفى 50 سريرا في محافظة ذي قار.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بانشاء مستشفى 50 سريرا في قضاء الفجر بمحافظة ذي قار.واضاف، ان الوزير اوعز بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لبدء العمل في الأسبوع المقبل.

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