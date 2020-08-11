2020/08/11 | 01:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني عراقي، مساء الاثنين، إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تفجير يستهدف قاعدة أمريكية على الحدود بين العراق والكويت) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تفجير يستهدف قاعدة أمريكية على الحدود بين العراق والكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).