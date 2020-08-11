استمرار المعارك بين تركيا و

2020/08/11 | 01:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرا ماتسفر المعارك بين حزب العمال وتركيا الى إلحاق اضرار بسكان المنطقة واراضيها

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