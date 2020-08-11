 البلداوي: رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية عدم عقد جلسة لمناقشة زيارة الكاظمي الى واشنطن

2020/08/11 | 01:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حمل النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مسؤولية عدم عقد جلسات مجلس النواب لمناقشة ملفات ومضمون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن المقررة في الـ 20 من آب الجاري.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي وعد عند استلامه مهام رئاسة الحكومة بالتواصل مع البرلمان والجلوس معه لايضاح […]

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