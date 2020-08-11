الخدمة السرية تخرج ترامب من قاعة المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض

2020/08/11 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

افادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بإن الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرجت الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي دون شرح الأسباب.

وأضافت أن الخدمة السرية أخلت قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب.من جهتها أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.وقال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: "كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية".وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية.

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بغداد اليوم-متابعة

قدم وزير المالية اللبناني، غازي وزني، استقالته من الحكومة اليوم الاثنين، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم قدمت وزيرة العدل، ماري كلود نجم ، اليوم الاثنين، استقالتها إلى

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، تقديم وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم استقالتها الخطية إلى رئيس الحكومة حسان دياب.

وقالت نجم بحسب وسائل الإعلام، "قدّمتُ استقالتي بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات".

بغداد اليوم- متابعة

تجددت وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين قوى ا

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