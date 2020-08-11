-قنبلة موقوتة- لبيروت - مشعل يسار

2020/08/11 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ====السماد المتفجر نترات الأمونيوم، تم تسليمه عمداً في بيروت.وقد فعل المعنيون بالصفقة ما ينبغي فعله لكي تصادر هذه الشحنة الخطرة من قبل خدمة المرفأ.



فأعلن صاحب السفينة إفلاسه، وذهب الملح المشؤوم إلى المستودع.هذا التحقيق المثير نشره موقع إخباري روسي في قبرص هو "Cyprus24".



وهو يشير مباشرة إلى عملية شريرة مصممة ببراعة.السفينة المخصصة لنقل الملح المتفجر تم شراؤها بـ300 ألف يورو، أي بسعر ......





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