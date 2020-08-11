2020/08/11 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المصرف العقاري، تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية لمبادرة البنك المركزي ولمدة ثلاثة اشهر.

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