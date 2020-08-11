الجيش العراقي ينفي وقوع انفجار على حدود الكويت

2020/08/11 | 01:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الجيش العراقي وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية مساء الاثنين، في الوقت الذي أكد فيه مصدر أمني ذلك لوكالة "رويترز".وقالت مصادر "رويترز" إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا

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