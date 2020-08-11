انفجار قرب حدود العراقية – الكويتية يستهدف قاعدة أميركية + فيديو

2020/08/11 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وقع انفجار ليل الثلاثاء قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، حسب ما أكدته مصادر أمنية لوكالة “رويترز”.وقالت المصادر إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف مجموعة مسلحة لقافلة تحمل عتادا للجيش الأميركي.وأضاف المصدر أن عناصر مجهولة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى مكان على مقربة من القافلة.من جهته، […]

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