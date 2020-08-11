الحاجة إلى دليل بيداغوجي لكل مراحل التعليم. - سعيد الكحل

2020/08/11 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل في مبادرة محمودة ، أصدرت وزارة التربية الوطنية دليلا بيداغوجيا للتعليم الأولي يهدف إلى تأطير المربيات والمربين العاملين في القطاع والارتقاء بأدائهم البيداغوجي بحيث يتم التركيز في تربية الأطفال على القيم وقواعد العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى ،بالإضافة إلى تنمية الذوق الفني والحس الجمالي عبر تدريب الأطفال على تذوق الأعمال الفنية والتمرّس على مختلف تعبيراتها.فالوزارة أ ......





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