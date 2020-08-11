ترامب يكشف تفاصيل حادث إطلاق نار خارج البيت الأبيض

2020/08/11 | 03:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل حادث إطلاق نار خارج البيت الابيض.

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