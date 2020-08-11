الصحة لـ { الصباح }: لا تعايش مع كورونا إلاّ بإجراءات الوقاية

2020/08/11 | 03:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شذى الجنابي

أكدت دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، أن الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على موجة زيادة الاصابات بفيروس كورونا، بينما أكدت الوزارة وجود تواصل مع الشركات الأربع العالمية المتقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي لـ «الصباح»: إن «مواجهة زيادة الاصابات بفيروس كورونا تأتي عبر اعتماد شروط الوقاية، وعبر الالتزام بالحظر الجزئي، ارتداء الكمامات، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والامتناع عن الاختلاط، وإلاّ فإن الأزمة ستستمر ولن نتخلص منها».

وأضاف، أن “التعايش مع الفيروس وعودة الحياة الطبيعية لا سبيل لهما، وان العديد يفسر التعايش بشكل خاطئ، فضلا عن أن المواطن يجهل معناه ويفسره بأن الوباء انتهى رافضا الالتزام بالوقاية الشخصية”، مبينا أن “حقيقة الامر في مفهوم التعايش تعني تخفيف إجراءات الاغلاق والحظر مع وجود اجراءات وقائية صارمة ورفع الحظر تدريجيا”.

وأوضح الحلفي، ان “أكثر من 20 دولة أخذت تتسابق بانتاج اللقاح، وطرحت حاليا أكثر من 150 لقاحا، وتمر تلك اللقاحات بثلاث مراحل لإثبات فعاليتها، وفي كل مرحلة تمر بعدد من المتطوعين، وبلغ عددهم لحين وصولهم الى المرحلة الثالثة بين 30 – 40 الف متطوع”، منبها الى أن “الوزارة تسعى باستمرار لتوفير العلاجات واللقاحات التي ثبتت فعاليتها عالميا وعلميا، وأن العلاجات التي تعطى في مستشفياتنا هي مقرة من قبل اللجان العلمية الاستشارية وتتابع كل التطورات العلمية العالمية بشأن

اللقاحات”.

وفي سياق متصل، قال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «الوزارة لديها متابعة مع الشركات العالمية الاربع المتقدمة في انتاج لقاح فيروس كورونا (البريطانية – الاميركية – الروسية – الصينية ـــ الاماراتية)»، مؤكدا أن «هناك لقاءً جرى مع سفير روسيا الاتحاديّة لدى العراق ماكسيم ماكسيموف حول اللقاح»، وأشار الى «وجود تواصل لمعرفة متى سيصل اللقاح وتسجيله»، لافتا الى أنه «في حال ثبت أن نتائج اللقاح جيدة فسيتم توفيره في

المستشفيات».

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