المكسيك.. ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بكورونا

2020/08/11 | 04:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 705 وفيات و5558 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

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