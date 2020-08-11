رسميًا.. فلاديمير بوتين يعلن إطلاق بلاده لقاح فيروس كورونا

2020/08/11 | 04:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر صفحته الرسمية أنتاج اول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا سيسجل في روسيا خلال ايام قليلة.وقال بوتين : اجتاز العلماء الروس مراحل الاختبار الضرورية واثبتوا سلامة وفعالية الدواء ، لقد تصدى اطباؤنا بشكل كاف مع الوباء والان يعطي الامل ليس لبلدنا فحسب، بل للعالم اجمع.وأضاف : سيتم تسجيل اول لقاح لفيروس كورونا في العالم في روسيا خلال ايام قليلة.وكشف عن قيام علماء روس باجراء المراحل اللازمة للاختبار واثبتوا سلامة العقار وكفاءته .

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