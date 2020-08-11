رئيس الوزراء يلتقي جرحى متظاهري ذي قار ويتخذ سلسلة قرارات

2020/08/11 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بتأمين علاج جرحى المتظاهرين من مدينة الناصرية، ونقل بعضهم للعلاج الى خارج العراق إنْ تطلّب الأمر. وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت «المستقبل العراقي»، نسخة منه ان «رئيس مجلس الوزراء، استقبل عددا من جرحى التظاهرات في محافظة ذي قار». ورحب الكاظمي وفقا للبيان بالوفد، مؤكدا «دعمه لمطالب المتظاهرين الحقّة، والتي رفعت شعار التغيير من أجل تحسين واقع البلد وبناء مستقبل أفضل للعراق، يقوم على أساس العدل والمساواة والعيش الرغيد للمواطنين». وبيّن أن «الحكومة عازمة على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين، والتي تعد من أولويات برنامجها الحكومي». وتعهد الكاظمي بـ»تأمين علاج جرحى المتظاهرين، ونقل بعضهم للعلاج الى خارج العراق إنْ تطلّب الأمر، فضلا عن بحث شمولهم باستثناءات رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، كما تعهد باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم». وطلب الكاظمي من الوفد «نقل تحياته الى أهالي ذي قار، مدينة التأريخ والعمق الحضاري»، مؤكدا أن «واقع الناصرية اليوم لا يسرنا على مستوى الخدمات، وسنبذل أقصى الجهود من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطني الناصرية وكل العراقيين، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه العراق بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. ووجّه بـ»تشكيل لجنة للتنسيق بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والجرحى لمتابعة أوضاعهم الصحية، كما أكد تشييد نصب تذكاري لتوثيق التظاهرات السلمية والشهداء الأبطال، ليكون لحظة تأريخية تحمل الدروس والعبر للأجيال القادمة».

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