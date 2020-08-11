العراق يسجل «قفزة مرعبة» بإصابات «كورونا»

2020/08/11 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميسجّل العراق قفزة، أمس الاثنين، قفزة جديدة بإصابات «كورونا» وبات الحصيلة الكليّة للفايروس منذ تسجيل أول إصابة في العراق تقترب من ١٥٤ ألف إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى نحو ٥٥٠٠ حالة، جاء ذلك بينما شدد وزارة الصحة على عدم وجود أي علاج للفايروس حتّى الآن.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل 2015 حالة للشفاء.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049 )».وأضافت أنها «سجلت (2015) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 245بغداد / الكرخ 405مدينة الطب 54النجف الأشرف 72السليمانية 42 أربيل 101 دهوك 23 كربلاء 268كركوك 47ديالى 33واسط 55 البصرة 145ميسان 82بابل 175 الديوانية 109ذي قار 52الأنبار 56 نينوى 36 صلاح الدين 15 وأوضحت الوزارة، أن «الإصابات الجديدة: 3484 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 349بغداد الكرخ 226 مدينة الطب 100 النجف 192السليمانية 198 أربيل 278دهوك 32 كربلاء 299 كركوك 161 ديالى 101واسط 117 البصرة 449ميسان 132 بابل 142 الديوانية 114 ذي قار 118الأنبار 53المثنى 40نينوى 320 صلاح الدين 63 وأشارت إلى أن «الوفيات 72 حالة وكما يلي:بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 2 مدينة الطب 2 النجف 6السليمانية 3أربيل 13 دهوك 1 كربلاء 8 كركوك 4ديالى 1 واسط 3 البصرة 7 بابل 6الديوانية 6ذي قار 1 نينوى 3 صلاح الدين 2 وتابعت، أن «مجموع الشفاء: 109790 ( نسبة الشفاء 71,5 %) ومجموع الأصابات: 153599 والراقدين الكلي: 38345 والراقدين في العناية المركزة: 544 و مجموع الوفيات: 5464».إلى ذلك، فاجئ الوكيل الفني في وزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي العراقيين عن اللقاحين الامريكي والروسي، فيما دعا الى فتح تحقيق بسبب تواجد «قطة» داخل مذخر مستشفى الكندي.وقال الجميلي انه «لا يوجد علاج مكتشف خصيصا لفيروس كورونا وما يوجد حالياً علاجات لفيروسات اخرى، وجميع اللقاحات الاخرى غير مثبتة سريرياً». واوضح ان «العلاج الامريكي فاعليته فقط لتقليل فترة حضانة الفيروس من 14 يوما الى 10 ايام، اما العلاج الروسي فهو قديم يعالج فيروسات اخرى واصله ياباني وهو غير مثبت بشكل نهائي بتاثيره الايجابي».واشار الجميلي الى «وجود نفس المنتج الدوائي يشابه العلاج الياباني في المصانع الوطنية»، منوها الى ان «منتجنا الدوائي الخاص بكورونا يوزع مجانا للمرضى في المستشفيات وعممنا كتابا الى نقابة الاطباء لارسال المرضى الى المستشفات لاعطائهم العلاج».وتعليقاً منه على صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «لقط» داخل مذخر ادوية في مستشفى الكندي ببغداد، قال الجميلي «لو اني رايت هذا القط في مذخر الادوية فساحيل مدير المستشفى والمعاون الفني ومسؤول الغرفة الى التحقيق فوراً ومعاقبة كل شحص يسبب اساءة للوزارة».واختتم الجميلي حديثه بالقول، ان «محيط مستـــشفى الكندي بيئة غير صحية وملائمة والمسؤولية تقع على عاتق امانة بغداد»، مستدركاً ان «النفيات مــــوجودة في محيط اغلب المستـــشفيات وهي احد المشاكل الرئيسية التــــي تعاني منها الكوادر الصحية في نقل ومعالجة المرضى».

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