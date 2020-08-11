الحكومة اللبنانية تستقيل: منظومة الفساد أكبر من الدولة

2020/08/11 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته في خطاب توجه فيه إلى اللبنانيين، أمس الاثنين.وجاء إعلان دياب بعد ان كشف أكثر من وزير، بعد اجتماع للحكومة اللبنانية في السراي الحكومي، أن رئيس الحكومة سيقدم استقالته بعد أيام على وقوع انفجار مدمر في مرفأ بيروت. واتُخذ القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء.وقال رئيس وزراء لبنان المستقيل في كلمة للشعب اللبناني إن «انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي».وصرح دياب بأن «منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت».وأضاف: «ما نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة..حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية».وتابع قائلا «هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17 تشرين، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم وظنوا انهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير».وفي 4 آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

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