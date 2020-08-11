2020/08/11 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عبر حسابها بموقع (تويتر) فنانة لبنانية دون ذكر إسمها، واصفة اياها بالوقحة.وقالت أمل حجازي: “في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها ياللي راعي الدبح والتفجير بلبنان..لاء يا ست ما نقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلا مش غنمة زعيم ..كتير وقحة”.وأثارت هذه التغريدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجدداً.. أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجدداً.. أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).