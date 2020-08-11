أكثر 10 قطاعات جنياً للايرادات خلال 2020

2020/08/11 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات حديثة لشركة “إيبيس وورلد” الأمريكية للأبحاث عن القطاعات الاقتصادية الأكثر جنيا للأموال خلال العام 2020.وفيما يلي قائمة أكبر 10 صناعات في العالم من حيث الإيرادات لعام 2020، بحسب “إيبيس وورلد”: التأمين على الحياة والصحة: جاء قطاع التأمين على الحياة والصحة في صدارة قائمة أكبر الصناعات في العالم بإجمالي إيرادات بلغت 4.9 تريليون […]

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