أرامكو تعلن عن قرار ينذر بأزمة عالمية

2020/08/11 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين الناصر، إن الشركة ماضية نحو رفع طاقتها من إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.وتوقع الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” نمو الطلب المحلي (السعودي) على الوقود في آب.كذلك توقع الناصر أن يكون الطلب على النفط أفضل بحلول نهاية العام الجاري.وعن خطط الإنفاق، قال المسؤول في “أرامكو” إن خطتنا […]

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