إصابة الممثل “أنطونيو بانديراس” بفيروس كورونا

2020/08/11 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل الهوليودي الإسباني، أنطونيو بانديراس، مساء الاثنين 10 أغسطس/آب، إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.ونشر أنطونيو بانديراس بيانا عبر حسابه على موقع “تويتر” أكد فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأشار الممثل الهوليودي الشهير إلى أنه تغيب عن عشاء في ماريبا يوم الأحد كان مخصصا لجمع تبرعات، بعدما أثبتت التحاليل إصابته بفيروس […]

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