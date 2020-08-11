أسرار الاديان - عباس علي العلي

2020/08/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي سر الأديانكل الأديان التي وصلتنا فيها جزء معلن ومكتوب ويمكن قراءته بأي لغة وهذا أمر جيد ومتاح للجميع، لكن الجزء الأخر الخفي الذي يلفه الغموض المتعمد أو الترميز المشفر وحتى بعض الموضوعات التي تتحصن في ستار الغيب واللا مجال للسؤال فيها، هذا الجزء هو الذي سيبقى مثل الطريق المغلق على رواده وهم مأمورين بقطعه حتما، لماذا هذا التشفير والترميز والتغييب ونحن مأمورون بفهمه حتى تكتمل الصورة؟ هل هي إرادة ......





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