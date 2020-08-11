نقد مسلّمات تروتسكي الأساسية حول الثورة الدائمة - نهويل مورينو

2020/08/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهويل_مورينو تروتسكي اشتق مادة لينين السياسية (الحزب الثوري) في صياغته للعام 1927 حول الثورة الدائمة، حيث يتسنى لك أن تقرأ المسلمات الأساسية للثورة الدائمة، والتي تفيد بأن الطبقة العاملة يجب أن تقود الثورة، وأن تكون، في الوقت ذته، تحت قيادة الحزب الشيوعي الثوري.صياغة تروتسكي الثانية تفترض أن الثورة الإشتراكية عالمية.



إنها تفترض شيئاً مماثلا لما كان قد افترضه حول الثورة الروسية.



نظريته الأولى تتعلق ......





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