ثورة لبنان: انفجار الغضب الطبقي - آدم زين

2020/08/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آدم_زين تسبب انفجار بيروت الأسبوع الماضي في انفجار للغضب والنضالات، حيث نزلت الجماهير اللبنانية مرة أخرى إلى الشوارع.



نحن نقول: لا تثقوا إلا بقواتكم! يا عمال لبنان اسقطوا النظام الفاسد كله!يوم 04 غشت 2020، هزّ بيروت انفجار مروع، حطم الميناء وألحق الضرر بكل شيء على محيط حوالي 09 كيلومترات.



كان نطاق الانفجار واسعا لدرجة أنه هز النوافذ حتى في قبرص التي تبعد بـ 264 كيلومتر.



وفي أعقاب الانفجار أصيب ......





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