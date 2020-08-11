شاهد:جدل حول الملفات التي سيتناولها الكاظمي في واشنطن

2020/08/11 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأجيل زيارته الی الرياض يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي في العشرين من الشهر الجاري الی واشنطن في ثاني جولة خارجية له بعد الجمهورية الاسل...

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